https://ria.ru/20260127/ssha-2070597873.html
Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом
Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом
Президент США Дональд Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:57:00+03:00
2026-01-27T16:57:00+03:00
2026-01-27T17:03:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_14:64:1971:1165_1920x0_80_0_0_e5bd98fa6e92c3280ddaf7361ed8a71c.jpg
https://ria.ru/20260127/tramp-2070598421.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b2c065c6c290ecb133e2465c5224e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом
Трамп признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом после выборов