Власти США могут провести проверку в отношении главы МВБ, сообщил CBS

Администрация США может провести внутреннюю проверку в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм в свете убийства медбрата Алекса
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости.
Администрация США может провести внутреннюю проверку в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм в свете убийства медбрата Алекса Претти агентом службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) в Миннеаполисе, однако потеря работы ей не грозит, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники.
Газета New York Times со ссылкой на источники во вторник написала, что президент США Дональд Трамп
по просьбе Ноэм провел с ней двухчасовую встречу в Овальном кабинете на фоне беспорядков в Миннеаполисе
. По данным издания, в ходе встречи американский лидер не говорил о каких-либо рисках для работы главы МВБ или ее главного советника Кори Левандовски.
"Многочисленные источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что министру внутренней безопасности Кристи Ноэм грозит внутренняя проверка внутри администрации Трампа в связи с убийством Алекса Претти в Миннеаполисе, при этом ожидается, что Ноэм сохранит свою работу", - говорится в сообщении канала.
В ходе прошедших выходных в Миннеаполисе (штат Миннесота
) агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась наехать автомобилем на сотрудника ICE.
На этом фоне в городе продолжаются массовые протесты. На улицы Миннеаполиса власти вывели тяжелую технику, а протестующие построили баррикады.