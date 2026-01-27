США спустя год мало продвинулись в работе над "Золотым куполом", пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США за год после анонса плана создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол" мало продвинулись в работе над ней из-за споров, относящихся к оборудованию, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.
"Спустя год после запуска работа над инициативой ("Золотой купол" - ред.)... не достигла видимых результатов... Работа над определением архитектуры противоракетного щита все еще не закончена, а использование выделенных денег не началось", - говорится в тексте публикации агентства.
Согласно агентству, причинами задержек в работе, в том числе, послужили споры среди американских чиновников вокруг оборудования космического базирования.
По мнению военного аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, работа над "Золотым куполом" вряд ли закончится к 2028 году, как того предусматривает план.