Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол", пишет Reuters

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гренландия не является частью проекта США по системе противоракетной обороны "Золотой купол", передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп заявил 4 января, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен кораблями КНР и РФ. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол". Он заявлял, что система сможет эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.
"Гренландия не является частью предложенной архитектуры "Золотого купола", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на американского чиновника.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что проект США по системе ПРО "Золотой купол" в корне противоречит закрепленному в ДСНВ утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления этой системы ПРО в Гренландии.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).