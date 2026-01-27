Рейтинг@Mail.ru
Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол", пишет Reuters - РИА Новости, 27.01.2026
16:15 27.01.2026
Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол", пишет Reuters
Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол", пишет Reuters - РИА Новости, 27.01.2026
Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол", пишет Reuters
Гренландия не является частью проекта США по системе противоракетной обороны "Золотой купол", передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:15:00+03:00
2026-01-27T16:15:00+03:00
в мире
сша
гренландия
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
дмитрий песков
единая россия
сша
гренландия
россия
в мире, сша, гренландия, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, дмитрий песков, единая россия
В мире, США, Гренландия, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Единая Россия
Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол", пишет Reuters

Reuters: Гренландия не является частью проекта США "Золотой купол"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гренландия не является частью проекта США по системе противоракетной обороны "Золотой купол", передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп заявил 4 января, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен кораблями КНР и РФ. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол". Он заявлял, что система сможет эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.
"Гренландия не является частью предложенной архитектуры "Золотого купола", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на американского чиновника.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что проект США по системе ПРО "Золотой купол" в корне противоречит закрепленному в ДСНВ утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления этой системы ПРО в Гренландии.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
26 января, 00:16
 
В миреСШАГренландияРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевДмитрий ПесковЕдиная Россия
 
 
