Уроженец Украины баллотируется в сенат США

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уроженец Украины, отставной американский подполковник Александр Виндман, который был свидетелем по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу в 2019 году, заявил, что баллотируется в сенат Соединенных Штатов.