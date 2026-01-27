Рейтинг@Mail.ru
15:38 27.01.2026
Уроженец Украины баллотируется в сенат США
Уроженец Украины баллотируется в сенат США

Александр Виндман
Александр Виндман. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уроженец Украины, отставной американский подполковник Александр Виндман, который был свидетелем по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу в 2019 году, заявил, что баллотируется в сенат Соединенных Штатов.
В прошлом Виндман был старшим советником Белого дома и играл центральную роль в первом процессе импичмента против Трампа.
"Я - Алекс Виндман, и я баллотируюсь в сенат США", - написал уроженец Украины в социальной сети X.
В сентябре 2019 года Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который американскому лидеру объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против политика Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".
Президент США Дональд Трамп
Трамп нецензурно выругался в адрес сенатора Круза, пишет Axios
26 января, 21:58
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
