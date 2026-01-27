ЦРУ тайно работает над установлением присутствия в Венесуэле, сообщил CNN

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно работает над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается, обсуждения между ЦРУ и Государственным департаментом были сосредоточены на том, каким будет присутствие США внутри Венесуэлы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
По данным телеканала, ближайшие цели ЦРУ включают подготовку почвы для дипломатических усилий, в том числе налаживание отношений с местным населением, а также обеспечение безопасности.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.