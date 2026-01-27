Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ тайно работает над установлением присутствия в Венесуэле, сообщил CNN - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ssha-2070559388.html
ЦРУ тайно работает над установлением присутствия в Венесуэле, сообщил CNN
ЦРУ тайно работает над установлением присутствия в Венесуэле, сообщил CNN - РИА Новости, 27.01.2026
ЦРУ тайно работает над установлением присутствия в Венесуэле, сообщил CNN
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно работает над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:56:00+03:00
2026-01-27T14:56:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
центральное разведывательное управление (цру)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997460780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a0cc5a4a2fb7ab303ac3fd328130ab9.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066456949.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997460780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8e443d679594f48a63d1403d4c34933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
ЦРУ тайно работает над установлением присутствия в Венесуэле, сообщил CNN

CNN: ЦРУ хочет установить постоянное присутствие США в Венесуэле

© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно работает над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"ЦРУ тайно работает над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле", - говорится в публикации.
Как отмечается, обсуждения между ЦРУ и Государственным департаментом были сосредоточены на том, каким будет присутствие США внутри Венесуэлы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
По данным телеканала, ближайшие цели ЦРУ включают подготовку почвы для дипломатических усилий, в том числе налаживание отношений с местным населением, а также обеспечение безопасности.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала