Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 34 - РИА Новости, 27.01.2026
11:04 27.01.2026
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 34
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 34 человек, сообщает издание USA Today.
в мире, сша, техас, северная каролина, дональд трамп
В мире, США, Техас, Северная Каролина, Дональд Трамп
Прохожие во время снегопада на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 34 человек, сообщает издание USA Today.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о гибели как минимум 30 человек на фоне морозов.
"По меньшей мере 34 смертельных случая были зафиксировано в результате сильной бури", - говорится в публикации.
Отмечается, что более половины смертей были вызваны гипотермией, пребыванием на улице или деятельностью, связанной с уборкой снега.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
В миреСШАТехасСеверная КаролинаДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала