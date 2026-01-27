https://ria.ru/20260127/ssha-2070492436.html
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 34
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 34 человек, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 27.01.2026
