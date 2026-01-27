Рейтинг@Mail.ru
В США число погибших из-за снежной бури выросло до 30 человек
09:15 27.01.2026
В США число погибших из-за снежной бури выросло до 30 человек
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 30 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 27.01.2026
в мире
сша
луизиана
миссисипи
дональд трамп
сша
луизиана
миссисипи
в мире, сша, луизиана, миссисипи, дональд трамп
В мире, США, Луизиана, Миссисипи, Дональд Трамп
Прохожие во время снегопада на Бруклинском мосту в Нью-Йорке
Прохожие во время снегопада на Бруклинском мосту в Нью-Йорке
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 30 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее издание New York Post сообщало о гибели как минимум 26 человек на фоне морозов.
«
"Как минимум 30 смертей было зафиксировано в штатах, пострадавших от сильных холодов", - говорится в публикации агентства.
О новых погибших сообщается из штатов Луизиана, Миссисипи, Нью-Джерси, Южная Каролина и Кентукки.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
Отмена рейсов, пробки и сугробы. Последствия снежной бури в США
