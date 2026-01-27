Рейтинг@Mail.ru
США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации
07:44 27.01.2026
США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации
США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации
США увезли свой флаг из Всемирной организации здравоохранения после выхода из структуры, сообщает постпредство Штатов при международных организациях в Женеве. РИА Новости, 27.01.2026
в мире, сша, женева (город), марко рубио, дональд трамп, воз, оон
В мире, США, Женева (город), Марко Рубио, Дональд Трамп, ВОЗ, ООН
США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США увезли свой флаг из Всемирной организации здравоохранения после выхода из структуры, сообщает постпредство Штатов при международных организациях в Женеве.
"Постпредство в Женеве и отряд морской пехоты забрали флаг, висевший в ВОЗ. Флаг, который был посвящен американцам, погибшим во время пандемии COVID, возвращается в США госсекретарю Марко Рубио", - сообщает миссия в Женеве в соцсети Х.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ", однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации
25 января, 00:06
 
В миреСШАЖенева (город)Марко РубиоДональд ТрампВОЗООН
 
 
