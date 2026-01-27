США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США увезли свой флаг из Всемирной организации здравоохранения после выхода из структуры, сообщает постпредство Штатов при международных организациях в Женеве.
"Постпредство в Женеве и отряд морской пехоты забрали флаг, висевший в ВОЗ. Флаг, который был посвящен американцам, погибшим во время пандемии COVID, возвращается в США госсекретарю Марко Рубио", - сообщает миссия в Женеве в соцсети Х.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ", однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации
25 января, 00:06