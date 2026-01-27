Рейтинг@Mail.ru
МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 27.01.2026 (обновлено: 10:26 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/ssha-2070453720.html
МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля
МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля - РИА Новости, 27.01.2026
МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Триша Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T04:25:00+03:00
2026-01-27T10:26:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070483976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8305feec5a5e4358caedc426f7d3188d.jpg
https://ria.ru/20260127/nbc-2070448018.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070483976_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db662f8e835d3a62459380f276c41592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля

Помощница главы МВД США опровергла сообщения об отстранении главы погранпатруля

© AP Photo / Angelina KatsanisКомандир пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннеаполисе
Командир пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
Командир пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннеаполисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Триша Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино был отстранен от его обязанностей.
Маклафлин ответила на публикацию американского журналиста Ника Сортора, в которой тот заявил, что должность Бовино упразднена.
"Начальник Грегори Бовино не был отстранен от своих обязанностей", - написала Маклафлин на своей странице в соцсети X.
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с демонстрантами возле отеля, где, как сообщается, проживает Грег Бовино, в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
01:55
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала