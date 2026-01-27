https://ria.ru/20260127/ssha-2070453720.html
МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Триша Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино РИА Новости, 27.01.2026
Помощница главы МВД США опровергла сообщения об отстранении главы погранпатруля