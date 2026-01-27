https://ria.ru/20260127/ssha-2070450253.html
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер - РИА Новости, 27.01.2026
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер
Предложение российского лидера Владимира Путина придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения -... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:53:00+03:00
2026-01-27T02:53:00+03:00
2026-01-27T02:53:00+03:00
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Предложение российского лидера Владимира Путина придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения - это музыка для ушей и хорошая инициатива, которую США следует принять, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Это музыка для моих ушей. В начале беседы я сказал вам, что верю в контроль над вооружениями и верю в необходимость контроля над вооружениями. И весь прошлый год с лишним я во всю мочь кричал о необходимости продления СНВ-III", - сказал он.
Как отметил бывший разведчик, инициатива Путина
по ДСНВ - хорошее предложение, которое Вашингтону
следует принять
"Владимир Путин сделал прекрасное предложение. Это хорошее предложение, и я уверен, что США
должны его принять", - подчеркнул он.
В то же время, считает Риттер
, США могут не принимать всерьез возможность продления ограничений по ДСНВ, поскольку нагнетание напряженности в мире способствует росту оборонных бюджетов. Так, президент США Дональд Трамп
преследует цель найти финансирование для воплощения в жизнь противоракетной системы "Золотой купол", а ее наличие осложнило бы контроль над вооружениями, отмечает он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила, что Москва
еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России
Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.