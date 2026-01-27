Рейтинг@Mail.ru
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ssha-2070450253.html
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер - РИА Новости, 27.01.2026
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер
Предложение российского лидера Владимира Путина придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения -... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:53:00+03:00
2026-01-27T02:53:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
скотт риттер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999423099_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_2cedb6cccafafff9d3f9cfa985c055a5.jpg
https://ria.ru/20260125/vooruzheniya-2070141109.html
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070132370.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999423099_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc96e27a8103868d4d7aefc19f035d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, скотт риттер, дональд трамп
США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Скотт Риттер, Дональд Трамп
США должны принять инициативу Путина по ДСНВ, считает Риттер

Риттер: США должны принять инициативу Путина по ДСНВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Предложение российского лидера Владимира Путина придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения - это музыка для ушей и хорошая инициатива, которую США следует принять, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Это музыка для моих ушей. В начале беседы я сказал вам, что верю в контроль над вооружениями и верю в необходимость контроля над вооружениями. И весь прошлый год с лишним я во всю мочь кричал о необходимости продления СНВ-III", - сказал он.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Риттер рассказал о будущем контроля за вооружениями между Россией и США
25 января, 08:13
Как отметил бывший разведчик, инициатива Путина по ДСНВ - хорошее предложение, которое Вашингтону следует принять
"Владимир Путин сделал прекрасное предложение. Это хорошее предложение, и я уверен, что США должны его принять", - подчеркнул он.
В то же время, считает Риттер, США могут не принимать всерьез возможность продления ограничений по ДСНВ, поскольку нагнетание напряженности в мире способствует росту оборонных бюджетов. Так, президент США Дональд Трамп преследует цель найти финансирование для воплощения в жизнь противоракетной системы "Золотой купол", а ее наличие осложнило бы контроль над вооружениями, отмечает он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Экс-разведчик Риттер рассказал о модернизации российских ядерных сил
25 января, 05:31
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинСкотт РиттерДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала