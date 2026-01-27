Мы часто воспринимаем современный мир как подвижный треугольник. Кажется, что все решают лишь три сверхдержавы — Россия, Китай, США. Однако в мире есть еще почти двести стран. Как выжить им в экономической, политической и военной мясорубке современности?
В каком-то смысле проще всего лимитрофам — маленьким, слабым странам, у которых и выбора, по сути, нет. "Прибалтийские тигры", например, существуют на подачки Брюсселя, ну, соответственно, и работают агрессивным авангардом европейской НАТО. С ними все понятно.
Сложнее выбор для стран больших и экономически самодостаточных. Еще лет десять-двадцать назад они держались за плащ дяди Сэма, потому что другого варианта, собственно, и не было. Богатый американский дядюшка оплачивал им оборону, давал доступ к своему рынку. Им и делать ничего не оставалось, кроме как "кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории".
Но на сегодня экономический кризис в США дошел до того, что Вашингтон своих лучших друзей вынужден грабить хуже, чем официальных врагов. Тарифы, пошлины, угрозы, попытки отжать территории (вместе с ресурсами) у Дании и ресурсы (вместе с территориями) у Канады. Намеки на то, что президент Мексики не справляется со своей работой, а значит, с ней можно сделать то же самое, что и с президентом Венесуэлы. Попытки окончательно грохнуть экономику Франции, Германии и далее по списку.
В зоне прямой и непосредственной угрозы, исходящей от Вашингтона, оказались страны сильные, небедные и совсем недавно — по историческим меркам — умевшие вести самостоятельную политику. И вот там задались классическим русским вопросом: что делать?
Интересный ответ предложил премьер-министр Канады Марк Карни, его речь в Давосе многих заставила задуматься. Напомним, что предшественник Карни, вечно юный мажор Джастин Трюдо получил свой пост практически по наследству от своего папы, занимал его много лет и был вынужден покинуть должность в 2025-м.
Карни сейчас в интересном положении. Американская администрация почти открыто претендует на присоединение к США то ли всей Канады, то ли нескольких ее провинций (по странному совпадению, самых богатых нефтью). Параллельно Вашингтон давит соседа пошлинами и тарифами, которые, вообще-то, противоречат всем былым торговым договоренностям двух стран. А тут еще перед глазами у Карни незабываемый образ Николаса Мадуро — в тапочках, трениках и кандалах.
Отступать канадскому премьеру некуда: или грудь в крестах, или голова в кустах. И вот он летит в Пекин, где быстренько заключает с товарищем Си сделку столь же скандальную, сколь и взаимовыгодную. Канадский премьер волевым решением снизил стопроцентный тариф на китайские электромобили до 6,1%, а в ответ Пекин в разы уменьшил пошлины на продукцию канадских фермеров.
Это стало очевидной пощечиной Вашингтону. Дональд Трамп назвал сотрудничество двух стран "катастрофой для Канады" и пригрозил новыми пошлинами. Но Карни на этом не остановился: канадские военные провели учения по отражению гипотетического нападения американцев, а затем началось формирование контингента, который Канада пошлет на защиту Гренландии.
В довершение бунта на корабле Карни выступил в Давосе с речью, в которой призвал "средние страны" всего мира самостоятельно выстраивать торговые и политические альянсы, не оглядываясь на Вашингтон, и непременно объединяться. Иначе им хана. "Если нас не будет за столом, где сидят глобальные игроки, мы рискуем оказаться в их меню", — предупредил премьер-министр страны, которая десятилетиями была самым послушным вассалом Вашингтона.
"Средние страны не беспомощны", — отметил Карни. Действительно, выстраивая сепаратные отношения с крупнейшими державами, они способны поменять баланс сил в треугольнике сверхдержав, угрожая США изоляцией.
Существует, правда, еще одна категория "средних стран". Еще сложнее выбор своей политики для государств сильных и влиятельных, но существующих по факту в американской оккупации. ("Без обид", как говорит Сергей Лавров). Это прежде всего Германия и Япония.
Обе страны могли бы быть экономическими паровозами для своих регионов. Обеим как воздух нужны прекрасные отношения со своим величайшим соседом — Россией, которая могла бы помочь им и в сфере ресурсов, и в области безопасности. Но тут, наверное, стоит дождаться, когда к власти там придут более ответственные руководители и сумеют избавиться от американского диктата.
Только мирное взаимовыгодное сотрудничество с нами, Китаем, Индией может спасти "средние страны" от того, чтобы стать блюдом на столе американских корпораций. Канада тут на верном пути. Вот уж от кого не ждали.
