Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 27.01.2026 (обновлено: 17:18 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/sredstvo-2070603884.html
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи
Россиянки пожаловались на различные симптомы после использования средства для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:17:00+03:00
2026-01-27T17:18:00+03:00
россия
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/13/1494781313_0:332:5455:3400_1920x0_80_0_0_715d34e7594f2befdbec5dbc76b138ed.jpg
https://ria.ru/20251027/ekaterinburg-2050974455.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/13/1494781313_239:0:5215:3732_1920x0_80_0_0_046e981d9a851b8739495d37f98829fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи

Baza: россиянки страдают от сыпи из-за средства для омоложения кожи Dermaheal

© Fotolia / Bertys30Обследование у дерматолога
Обследование у дерматолога - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Fotolia / Bertys30
Обследование у дерматолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россиянки пожаловались на различные симптомы после использования средства для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza.
«
"После его применения выпадают волосы, возникают аллергия, пятна, сыпь и сильные отеки", — говорится в публикации.
В материале подчеркнули, что популярный препарат предназначен для использования в условиях клиник, но его активно продают в интернете, выдавая его за профессиональное средство омоложения кожи. После применения средства пострадавшим приходится обращаться к косметологам ради устранения последствий.
Источник предположил, что симптомы могут возникать из-за поддельности товара, поскольку покупают его без сертификации или гарантии подлинности.
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу
27 октября 2025, 16:44
 
РоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала