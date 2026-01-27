https://ria.ru/20260127/sredstvo-2070603884.html
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи
Россиянки пожаловались на различные симптомы после использования средства для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:17:00+03:00
2026-01-27T17:17:00+03:00
2026-01-27T17:18:00+03:00
россия
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/13/1494781313_0:332:5455:3400_1920x0_80_0_0_715d34e7594f2befdbec5dbc76b138ed.jpg
https://ria.ru/20251027/ekaterinburg-2050974455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/13/1494781313_239:0:5215:3732_1920x0_80_0_0_046e981d9a851b8739495d37f98829fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи
Baza: россиянки страдают от сыпи из-за средства для омоложения кожи Dermaheal