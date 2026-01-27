СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи

"После его применения выпадают волосы, возникают аллергия, пятна, сыпь и сильные отеки", — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что популярный препарат предназначен для использования в условиях клиник, но его активно продают в интернете, выдавая его за профессиональное средство омоложения кожи. После применения средства пострадавшим приходится обращаться к косметологам ради устранения последствий.