Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье, ее передовые подразделения уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин города, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.