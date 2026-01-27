https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070463063.html
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья - РИА Новости, 27.01.2026
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья
Группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье, ее передовые подразделения уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:04:00+03:00
2026-01-27T08:04:00+03:00
2026-01-27T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070462802.html
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожье, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья
Герасимов: передовые отряды "Днепра" находятся в 12-14 километрах от Запорожья