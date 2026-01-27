Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья - РИА Новости, 27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 27.01.2026
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья
Подразделения "Днепра" находятся в 12-14 километрах от окраин Запорожья
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье, ее передовые подразделения уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин города, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне СВО, заслушал доклады по обстановке, отметил успехи и дал указания.
"Соединения группировки войск "Днепр" наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра", - сказал Герасимов.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Силы "Центра" наступают на Добропольском направлении, заявил Герасимов
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
