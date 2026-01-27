https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070462802.html
Силы "Центра" наступают на Добропольском направлении, заявил Герасимов
Силы "Центра" наступают на Добропольском направлении, заявил Герасимов
Российская группировка войск "Центр" в ходе спецоперации развивает наступление на добропольском направлении, идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе,... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
