Силы "Центра" наступают на Добропольском направлении, заявил Герасимов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 27.01.2026
Силы "Центра" наступают на Добропольском направлении, заявил Герасимов
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" в ходе спецоперации развивает наступление на добропольском направлении, идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе, Белицком, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Продолжаются упорные бои в зоне ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки развивают наступление на добропольском направлении, ведутся уличные бои в населённых пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое", - сказал Герасимов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.01.2026
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
