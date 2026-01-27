https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070459668.html
ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ в Харьковской области
Российские военные ликвидировали восемь диверсантов ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север". РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
2026
