https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455595.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанёс огневое поражение по опорному пункту формирований ВСУ
, сорвав ротацию живой силы противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по вражескому опорному пункту, добавили Минобороны.
"Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп на позиции украинских боевиков, уничтожив основные огневые точки", - заключили в ведомстве.