ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по вражескому опорному пункту, добавили Минобороны.