27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 27.01.2026
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21)
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21)
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21). Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанёс огневое поражение по опорному пункту формирований ВСУ, сорвав ротацию живой силы противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по вражескому опорному пункту, добавили Минобороны.
"Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп на позиции украинских боевиков, уничтожив основные огневые точки", - заключили в ведомстве.
Российские военнослужащие
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
