2026-01-27
ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Российские морпехи, возвращаясь с боевой задачи в тылу ВСУ на добропольском участке фронта, захватили американский бронеавтомобиль Humvee, уничтожив личный состав, рассказал РИА Новости принимавший участие в операции боец.
"Нужно было выполнить задачу и взять разведданные, увидели в лесополосе стоящий бронеавтомобиль Humwee с экипажем из двух военнослужащих ВСУ
", — сказал агентству боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота.
По его словам, в результате короткого боя украинские военнослужащие были уничтожены.
"Нанесли по ним огневое поражение, сели в автомобиль и приехали в расположение", — добавил боец.
Морпехи успешно уехали с подконтрольной ВСУ территории на американском бронеавтомобиле, беспрепятственно миновав все блокпосты.
"У нас был вариант либо десять километров пешком (Идти обратно. — Прим. Ред.), либо с трофеем (На бронеавтомобиле. — Прим. Ред.) вернуться к себе в расположение", — заключил боец.