Разведчик рассказал, как угнал бронеавтомобиль Humvee с позиций ВСУ

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Российские морпехи, возвращаясь с боевой задачи в тылу ВСУ на добропольском участке фронта, захватили американский бронеавтомобиль Humvee, уничтожив личный состав, рассказал РИА Новости принимавший участие в операции боец.

"Нужно было выполнить задачу и взять разведданные, увидели в лесополосе стоящий бронеавтомобиль Humwee с экипажем из двух военнослужащих ВСУ ", — сказал агентству боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота.

По его словам, в результате короткого боя украинские военнослужащие были уничтожены.

"Нанесли по ним огневое поражение, сели в автомобиль и приехали в расположение", — добавил боец.

Морпехи успешно уехали с подконтрольной ВСУ территории на американском бронеавтомобиле, беспрепятственно миновав все блокпосты.