Президенты Бразилии и Франции поддержали Совет мира по Газе

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 янв - РИА Новости. Президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон считают, что инициативы, подобные "Совету мира", должны соответствовать принципам Устава ООН, сообщила пресс-служба лидера латиноамериканского государства.
Во вторник состоялся телефонный разговор двух президентов.
"Два лидера обсудили предложенный Соединенными Штатами "Совет мира". В этой связи они выступили за укрепление ООН и согласились с тем, что инициативы в области мира и безопасности должны соответствовать решениям Совета безопасности, а также принципам и целям Устава ООН", - говорится в сообщении.
Лула да Силва и Макрон также обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле. Они говорили о важности мира и стабильности в Южной Америке и во всем мире.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В конце января 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
Лула да Силва заявил, что вступил с США в диалог по Венесуэле
18 января, 21:51