В Болгарии проходит протест против участия в Совете мира
20:43 27.01.2026 (обновлено: 20:47 27.01.2026)
В Болгарии проходит протест против участия в Совете мира
Митинг против участия Болгарии в "Совете мира" под патронажем США проходит перед зданием Народного собрания в Софии, передает агентство БТА. РИА Новости, 27.01.2026
в мире, болгария, сша, софия (город), дональд трамп, оон
В мире, Болгария, США, София (город), Дональд Трамп, ООН
В Болгарии проходит протест против участия в Совете мира

В Софии проходит митинг против участия Болгарии в Совете мира

© REUTERS / Denis BalibouseЦеремония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Митинг против участия Болгарии в "Совете мира" под патронажем США проходит перед зданием Народного собрания в Софии, передает агентство БТА.
На прошлой неделе премьер-министр в отставке Росен Желязков объявил, что Болгария присоединилась к "Совету мира" по сектору Газа, сформированному президентом США Дональдом Трампом.
Протестующие требуют немедленного прекращения действий по легитимации "Совета мира" со стороны Болгарии. По их словам, правительство в отставке не имеет полномочий связывать страну участием в новых международных структурах, альтернативных ООН. Кроме того, звучат мнения, что присоединение к этому формату таит в себе риск непосильных финансовых обязательств для государственного бюджета.
В районе наблюдается усиленное присутствие полиции, но передвижение людей и автотранспорта остается свободным.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В конце января 18 стран, в том числе Болгария, подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Что известно о "Совете мира" Трампа и кого в него пригласили
