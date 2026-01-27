В Болгарии проходит протест против участия в Совете мира

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Митинг против участия Болгарии в "Совете мира" под патронажем США проходит перед зданием Народного собрания в Софии, передает агентство БТА.
На прошлой неделе премьер-министр в отставке Росен Желязков объявил, что Болгария присоединилась к "Совету мира" по сектору Газа, сформированному президентом США Дональдом Трампом.
Протестующие требуют немедленного прекращения действий по легитимации "Совета мира" со стороны Болгарии. По их словам, правительство в отставке не имеет полномочий связывать страну участием в новых международных структурах, альтернативных ООН. Кроме того, звучат мнения, что присоединение к этому формату таит в себе риск непосильных финансовых обязательств для государственного бюджета.
В районе наблюдается усиленное присутствие полиции, но передвижение людей и автотранспорта остается свободным.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В конце января 18 стран, в том числе Болгария, подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.