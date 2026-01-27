Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:44 27.01.2026 (обновлено: 10:11 27.01.2026)
Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада
москва, московское центральное кольцо (мцк), россия
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Снегопад в Москве. 27 января 2026
Снегопад в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. 27 января 2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада, очистка улично-дорожной сети от снега проходит регулярно по мере выпадения осадков, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.
"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января. Просим горожан в снегопад быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на личном транспорте", - заключили в ведомстве.
