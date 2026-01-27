Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада

"Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков", - рассказали в пресс-службе.

"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января. Просим горожан в снегопад быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на личном транспорте", - заключили в ведомстве.