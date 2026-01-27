Юрист рассказал, как избежать наказания за опоздание из-за снегопада

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники могут избежать ответственности за опоздание на работу из-за зимнего снегопада, если своевременно сообщат о задержке работодателю, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал РИА Новости, что в ночь с понедельника на вторник в Москве ожидаются снегопады, высота сугробов вырастет на 10 сантиметров.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что начавшийся 9 января снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений.

"Зимние снегопады нередко приводят к образованию коллапса на дорогах, затрудненной работе общественного транспорта, в результате чего люди опаздывают на работу. Однако избежать ответственности за опоздание в этом случае можно, так как экстремальные погодные условия и транспортный коллапс часто признаются уважительной причиной отсутствия на рабочем месте", - рассказал Хаминский

При этом юрист подчеркнул, что в Трудовом кодексе РФ нет автоматического запрета на наказание сотрудников за опоздание из-за снегопада. Он пояснил, что решение руководителя об ответственности работника во многом зависит от доказательной базы и проявления добросовестности со стороны сотрудника.

"Необходимо сообщить руководителю о задержке сразу, как только работник понял, что не успевает вовремя приехать на работу. При этом лучше сделать это письменно через мессенджер или электронную почту, чтобы зафиксировать время", - отметил Хаминский.

Кроме того, в случае назревающего конфликта с работодателем юрист порекомендовал подготовить подтверждения того, что опоздание было вынужденным.

"Это могут быть предупреждения МЧС , справки от транспортной компании о сбоях в графике, если ехали на общественном транспорте, выписка из Гидрометцентра о рекордных осадках. В любом случае работник должен иметь в виду, что увольнение за одно опоздание незаконно. Даже если причину опоздания не признают уважительной, за разовое опоздание менее четырех часов могут вынести только замечание или выговор", - уточнил Хаминский.

По словам юриста, работодатель может уволить сотрудника только за прогул - отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд или за систематические нарушения.