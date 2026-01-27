https://ria.ru/20260127/snegopad-2070443594.html
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
Самые сильные снегопады ожидаются в Москве во вторник и в ночь на среду, за это время в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков
2026-01-27T00:42:00+03:00
2026-01-27T00:42:00+03:00
2026-01-27T00:42:00+03:00
общество
москва
михаил леус
москва
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
Синоптик Леус: пик снегопадов в Москве ожидается во вторник и в ночь на среду
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самые сильные снегопады ожидаются в Москве во вторник и в ночь на среду, за это время в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Самые сильные снегопады ожидаются во вторник и в ночь на среду, в среду и четверг их станет меньше. За это время в Москве
может выпасть больше половины от месячной нормы осадков. Во вторник выпадет от 14 до 19 миллиметров осадков за сутки, что может прибавить до 10-15 сантиметров снега. То есть первый день снегопада принесет от четверти до трети месячной нормы осадков", - рассказал Леус
Синоптик отметил, что в среду выпадет ещё от 8 до 13 миллиметров осадков, что прибавит 7-12 сантиметров снежного покрова. По его словам, в заключительный день влияния атмосферного фронта, в четверг, выпадет ещё от 4 до 9 миллиметров осадков, что увеличит снежный покров еще на 4-9 сантиметров.
"Вторник и среда могут побить рекорд по количеству выпавших осадков за сутки. К четвергу высота снежного покрова в столице превысит полуметровую отметку. Прогнозируем сугробы от 52 до 57 сантиметров, что близко к абсолютному рекорду этого дня 1956 года, когда в Москве было 50 сантиметров снега", - добавил он.
Специалист отметил, что последний снегопад, который Москва пережила в конце первой декады января, был по сравнению с этим достаточно кратковременным.