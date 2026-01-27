Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни

Ранее в пресс-службе телебашни РИА Новости сообщали, что из-за похолодания и январских снегопадов верхняя часть Останкинской телебашни переодически "одевается в белый ледово-снежный наряд".

"Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с Останкинской телебашни ведется в штатном режиме. Железобетонное сооружение способно выдержать даже землетрясение 8 баллов по шкале Рихтера и ураганный ветер со скоростью 44 м/с. Так что сильные снегопады ему не страшны", - говорится в сообщении.