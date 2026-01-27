Рейтинг@Mail.ru
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sneg-2070500176.html
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни - РИА Новости, 27.01.2026
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни
Сильные снегопады и мороз в Москве не повлияли на работу Останкинской телебашни, эфирная трансляция теле- и радиоканалов ведется в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:32:00+03:00
2026-01-27T11:32:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069952356_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_d9252dcabca4d52f8cf9ef8dec5d5871.jpg
https://ria.ru/20260127/snegopad-2070443594.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069952356_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_feca96ad861316b76e0810771d5d6741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни

Сильные снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПокрытая льдом Останкинская телебашня
Покрытая льдом Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Покрытая льдом Останкинская телебашня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сильные снегопады и мороз в Москве не повлияли на работу Останкинской телебашни, эфирная трансляция теле- и радиоканалов ведется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни.
Ранее в пресс-службе телебашни РИА Новости сообщали, что из-за похолодания и январских снегопадов верхняя часть Останкинской телебашни переодически "одевается в белый ледово-снежный наряд".
"Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с Останкинской телебашни ведется в штатном режиме. Железобетонное сооружение способно выдержать даже землетрясение 8 баллов по шкале Рихтера и ураганный ветер со скоростью 44 м/с. Так что сильные снегопады ему не страшны", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что трансляция резервируется несколькими дублирующими системами, что обеспечивает защиту от влияния подобных погодных условий.
"Телезрители Москвы и Московской области продолжат смотреть телепрограммы и слушать радио без помех и перерывов", - заключили в пресс-службе.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
00:42
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала