Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни
Сильные снегопады и мороз в Москве не повлияли на работу Останкинской телебашни, эфирная трансляция теле- и радиоканалов ведется в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2026
Сильные снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Сильные снегопады и мороз в Москве не повлияли на работу Останкинской телебашни, эфирная трансляция теле- и радиоканалов ведется в штатном режиме, сообщили
РИА Новости в пресс-службе телебашни.
Ранее в пресс-службе телебашни РИА Новости сообщали, что из-за похолодания и январских снегопадов верхняя часть Останкинской телебашни переодически "одевается в белый ледово-снежный наряд".
"Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с Останкинской телебашни ведется в штатном режиме. Железобетонное сооружение способно выдержать даже землетрясение 8 баллов по шкале Рихтера и ураганный ветер со скоростью 44 м/с. Так что сильные снегопады ему не страшны", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что трансляция резервируется несколькими дублирующими системами, что обеспечивает защиту от влияния подобных погодных условий.
"Телезрители Москвы
и Московской области
продолжат смотреть телепрограммы и слушать радио без помех и перерывов", - заключили в пресс-службе.