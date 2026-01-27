Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о расчистке 40% дворов и 40% частного сектора от снега в Петропавловске-Камчатском и анонсировал прямой эфир с жителями в своем Telegram-канале.
"В Петропавловске-Камчатском на текущий момент расчищено лишь 40% дворов, 40% частного сектора, 25% тротуаров, 50% мусорных площадок. После подготовки пешеходных маршрутов к школам это — главная задача на предстоящие дни", — написал Солодов.
Он отметил, что ежедневно получает и внимательно изучает сотни обращений от жителей по конкретным адресам, на основе которых корректируется работа ответственных служб. Для повышения контроля первый заместитель главы города Андрей Воровский теперь ежедневно публикует полный перечень заданий по расчистке городских территорий.
Губернатор также сообщил, что 29 января в 19.00 (10.00 мск) проведёт прямой эфир, чтобы обсудить с жителями ситуацию и дальнейшие планы по ликвидации последствий снегопадов.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.