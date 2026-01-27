Рейтинг@Mail.ru
Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sneg-2070450108.html
Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском
Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 27.01.2026
Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о расчистке 40% дворов и 40% частного сектора от снега в Петропавловске-Камчатском и анонсировал прямой эфир РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:46:00+03:00
2026-01-27T02:46:00+03:00
общество
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067987159_0:142:3070:1869_1920x0_80_0_0_f2de47b52d3b99dce28aa75a11df3769.jpg
https://ria.ru/20260125/petropavlovsk-kamchatskij-2070155065.html
https://ria.ru/20260126/putin-2070293597.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067987159_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_84c357077597802806d1aa4308e64683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском

Солодов: в Петропавловске-Камчатском 40% дворов расчистили от снега

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнегопад в Петропавловске-Камчатском
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о расчистке 40% дворов и 40% частного сектора от снега в Петропавловске-Камчатском и анонсировал прямой эфир с жителями в своем Telegram-канале.
Петропавловске-Камчатском на текущий момент расчищено лишь 40% дворов, 40% частного сектора, 25% тротуаров, 50% мусорных площадок. После подготовки пешеходных маршрутов к школам это — главная задача на предстоящие дни", — написал Солодов.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Петропавловске-Камчатском возобновят очные занятия для старшеклассников
25 января, 10:43
Он отметил, что ежедневно получает и внимательно изучает сотни обращений от жителей по конкретным адресам, на основе которых корректируется работа ответственных служб. Для повышения контроля первый заместитель главы города Андрей Воровский теперь ежедневно публикует полный перечень заданий по расчистке городских территорий.
Губернатор также сообщил, что 29 января в 19.00 (10.00 мск) проведёт прямой эфир, чтобы обсудить с жителями ситуацию и дальнейшие планы по ликвидации последствий снегопадов.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин поручил проанализировать состояние дорог на Камчатке
Вчера, 11:52
 
ОбществоПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала