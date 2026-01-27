Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области пустые муниципальные объекты сдадут в аренду бизнесу
Смоленская область
Смоленская область
 
20:58 27.01.2026
В Смоленской области пустые муниципальные объекты сдадут в аренду бизнесу
В Смоленской области пустые муниципальные объекты сдадут в аренду бизнесу - РИА Новости, 27.01.2026
В Смоленской области пустые муниципальные объекты сдадут в аренду бизнесу
Пустующие помещения, находящие в собственности муниципалитетов, в Смоленской области будут предлагать в льготную аренду малому и среднему бизнесу, сообщил на... РИА Новости, 27.01.2026
смоленская область
В Смоленской области пустые муниципальные объекты сдадут в аренду бизнесу

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пустующие помещения, находящие в собственности муниципалитетов, в Смоленской области будут предлагать в льготную аренду малому и среднему бизнесу, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор регина Василий Анохин.
Вопрос использования таких зданий и помещений Анохин обсудил во вторник на совещании с главами муниципалитетов.
"Во время рабочих поездок в муниципальные округа обращаю внимание на здания, где помещения не используются по разным причинам. Если это имущество своевременно не вовлечь в хозяйственный оборот, оно неизбежно утрачивается. А это вопросы и безопасности, и облика наших городов и сел", - написал он.
По словам губернатора, в регионе проанализировали использование свыше 100 различных объектов в муниципальной собственности. В итоге определены 43 свободных объекта, помещения которых можно использовать для предпринимательской деятельности.
"Приняли решение, что такие помещения будем предлагать начинающим предпринимателям, в том числе в рамках реализации грантовой программы "Первый старт" и при заключении социальных контрактов. В школах эти площади можно использовать под организацию образовательной деятельности и спортивные секции. В библиотеках разместить образовательные центры и цифровые сервисы. Помещения кинотеатров могут быть задействованы под кафе, клубы интеллектуальных игр, образовательные кружки, залы для мероприятий. В ФОКах можно организовать спортивные секции и пункты проката инвентаря", - пояснил Анохин.
Он поручил предусмотреть для предпринимателей льготные условия аренды: на период ремонта, который может занять до одного года, они смогут арендовать помещения за 1 рубль в месяц, а после завершения ремонтных работ в течение двух лет арендная плата составит 50% от рыночной стоимости. По истечении этого срока предполагается переход на полную рыночную ставку.
