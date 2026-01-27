https://ria.ru/20260127/sloveniya-2070637385.html
В Словении потребовали предупреждать о въезде российских дипломатов
В Словении потребовали предупреждать о въезде российских дипломатов - РИА Новости, 27.01.2026
В Словении потребовали предупреждать о въезде российских дипломатов
Власти Словении в свете новых ограничений со стороны ЕС потребовали от посольства России за три дня предупреждать о въезде сотрудников российских... РИА Новости, 27.01.2026
БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Власти Словении в свете новых ограничений со стороны ЕС потребовали от посольства России за три дня предупреждать о въезде сотрудников российских загранучреждений (РЗУ) и членов их семей, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Любляне.
"Двадцать девятого декабря 2025 года словенская сторона нотой МИД Словении
информировала посольство о вступлении в силу с 25 января 2026 года требований статьи 5v Регламента Совета (ЕС
)... Посольство обязано уведомлять МИД Словении о въезде на территорию страны сотрудников РЗУ и членов их семей, не аккредитованных в Словении, не позднее, чем за 72 часа до предполагаемой даты въезда с заполнением специальной формы-таблицы", - сообщили в российском диппредставительстве.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января 2026 года.