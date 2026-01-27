В МИД Словакии оценили последствия прекращения поставок газа из России

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Досрочное прекращение поставок газа по договору с "Газпромом" может обойтись Словакии в 11-16 миллиардов евро, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.

Он заявил, что республика пыталась добиться от европейских партнеров гарантий финансовой помощи, если российская сторона инициирует разбирательство из-за газа, от которого Словакия будет вынуждена отказаться.