В МИД Словакии оценили последствия прекращения поставок газа из России

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Досрочное прекращение поставок газа по договору с "Газпромом" может обойтись Словакии в 11-16 миллиардов евро, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Мы хотим, чтобы наши партнеры знали нашу позицию. Риски действительно огромные. Напомню о бремени, которое грозит Словакии: это возможный арбитраж из-за неисполнения контракта, который у республики подписан (с "Газпромом" - ред.) до 2034 года. По текущим ценам, если российская сторона решит подать в суд на Словакию из-за того, что не мы сделали, а нам поручил Европейский союз, может случиться так, что мы будем должны выплатить российской стороне 11 миллиардов евро. Если цена (на газ - ред.) вырастет, то сумма может быть и 16 миллиардов евро", - сказал Бланар на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Он заявил, что республика пыталась добиться от европейских партнеров гарантий финансовой помощи, если российская сторона инициирует разбирательство из-за газа, от которого Словакия будет вынуждена отказаться.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а ранее во вторник - энергетическим самоубийством.