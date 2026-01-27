Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
16:23 27.01.2026
В МИД Словакии оценили последствия прекращения поставок газа из России
Досрочное прекращение поставок газа по договору с "Газпромом" может обойтись Словакии в 11-16 миллиардов евро, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 27.01.2026
В МИД Словакии оценили последствия прекращения поставок газа из России

Бланар: прекращение поставок газа из РФ может обойтись Словакии в 16 млрд евро

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Досрочное прекращение поставок газа по договору с "Газпромом" может обойтись Словакии в 11-16 миллиардов евро, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Мы хотим, чтобы наши партнеры знали нашу позицию. Риски действительно огромные. Напомню о бремени, которое грозит Словакии: это возможный арбитраж из-за неисполнения контракта, который у республики подписан (с "Газпромом" - ред.) до 2034 года. По текущим ценам, если российская сторона решит подать в суд на Словакию из-за того, что не мы сделали, а нам поручил Европейский союз, может случиться так, что мы будем должны выплатить российской стороне 11 миллиардов евро. Если цена (на газ - ред.) вырастет, то сумма может быть и 16 миллиардов евро", - сказал Бланар на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Он заявил, что республика пыталась добиться от европейских партнеров гарантий финансовой помощи, если российская сторона инициирует разбирательство из-за газа, от которого Словакия будет вынуждена отказаться.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а ранее во вторник - энергетическим самоубийством.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо
Вчера, 16:10
 
