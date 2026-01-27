https://ria.ru/20260127/slavyansk-2070462300.html
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска - РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска
Войска российской "Южной" группировки войск в ходе спецоперации активно продвигаются на запад в направлении Славянска, заявил начальник генерального штаба ВС РФ РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:57:00+03:00
2026-01-27T07:57:00+03:00
2026-01-27T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260127/gerasimov-2070462169.html
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, славянск, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска
Герасимов: силы "Южной" группировки активно продвигаются в направлении Славянска