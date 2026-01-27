Рейтинг@Mail.ru
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 27.01.2026 (обновлено: 08:06 27.01.2026)
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска - РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска
Войска российской "Южной" группировки войск в ходе спецоперации активно продвигаются на запад в направлении Славянска, заявил начальник генерального штаба ВС РФ РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов отметил продвижение "Южной" группировки в направлении Славянска

Герасимов: силы "Южной" группировки активно продвигаются в направлении Славянска

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Войска российской "Южной" группировки войск в ходе спецоперации активно продвигаются на запад в направлении Славянска, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО.
"Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска", - сказал Герасимов.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ВС России с начала года освободили 17 населенных пунктов, заявил Герасимов
Специальная военная операция на Украине
 
 
