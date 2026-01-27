В доме в Балашихе, где случился пожар, жили 11 человек

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пострадавшие от пожара в подмосковной Балашихе жгли угли для обогрева, всего в доме жили 11 человек, восемь из которых - иностранцы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Утром после тушения пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, с признаками отравления был госпитализирован подросток. По предварительным данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что дом использовался как хостел, однако, по данным МЧС РФ, он не был зарегистрирован как гостиница.
"Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работу на месте пожара в частном доме в городе Балашихе, в котором погибли четыре человека и пострадал подросток. Установлено, что на территории домовладения проживали 11 человек, восемь из которых - граждане иностранного государства. Очаг возгорания расположен на втором этаже, в месте, где пострадавшие жгли угли для обогрева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
В настоящее время устанавливаются причастные к организации проживания пострадавших в данном доме.