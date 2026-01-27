https://ria.ru/20260127/sk-2070574829.html
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье - РИА Новости, 27.01.2026
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с двумя грузовиками и маршрутным микроавтобусом, в котором пострадали 12 человек,... РИА Новости, 27.01.2026
https://ria.ru/20260126/dtp-2070433355.html
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
