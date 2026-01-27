Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sk-2070574829.html
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье - РИА Новости, 27.01.2026
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с двумя грузовиками и маршрутным микроавтобусом, в котором пострадали 12 человек,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:48:00+03:00
2026-01-27T15:48:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
https://ria.ru/20260126/dtp-2070433355.html
россия
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье

В Приангарье завели дело после ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с двумя грузовиками и маршрутным микроавтобусом, в котором пострадали 12 человек, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Одиннадцать человек доставлены в больницу в результате крупной аварии на федеральной автодороге "Байкал" с участием микроавтобуса, который следовал из Иркутска в Улан-Удэ, и двух грузовых машин, сообщил ранее глава Приангарья Игорь Кобзев.
По данным СК, в результате ДТП пострадали водитель и 11 пассажиров микроавтобуса, пять человек из числа пострадавших госпитализированы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Курской области два человека погибли в ДТП
26 января, 22:36
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутскИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала