СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе - РИА Новости, 27.01.2026
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе
Уголовное дело возбуждено после гибели при пожаре в частном доме в Балашихе четырех человек, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:29:00+03:00
2026-01-27T09:29:00+03:00
2026-01-27T09:48:00+03:00
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Балашихе