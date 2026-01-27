Рейтинг@Mail.ru
09:29 27.01.2026 (обновлено: 09:48 27.01.2026)
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели при пожаре в частном доме в Балашихе четырех человек, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.
По данным следствия, утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в Балашихе произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
В прокуратуре Подмосковья добавили, что надзорное ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом.
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
