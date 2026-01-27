СМИ: глава Сирии посетит Москву для встречи с Путиным в среду

БЕЙРУТ, 27 янв — РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, утверждает телеканал Syria TV.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.
В предыдущий раз глава Сирии приезжал в Москву в середине октября. Тогда Путин и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения. Встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике.
Власть в Сирии сменилась в 2024 году. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода.
