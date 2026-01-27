Рейтинг@Mail.ru
13:07 27.01.2026
Симоньян предупредила о новом виде мошенничества
Симоньян предупредила о новом виде мошенничества
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила подписчиков о новом виде мошенничества с оформлением РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:07:00+03:00
2026-01-27T13:07:00+03:00
россия
липецк
маргарита симоньян
происшествия
россия
липецк
россия, липецк, маргарита симоньян, происшествия
Россия, Липецк, Маргарита Симоньян, Происшествия
Симоньян предупредила о новом виде мошенничества

Симоньян предупредила о мошенничестве с оформлением временной регистрации

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила подписчиков о новом виде мошенничества с оформлением временной регистрации и призвала быть бдительными.
"Сограждане, предупреждаю вас о новом виде мошенничества, на которое повелись уже многие, в том числе моя знакомая. Мошенники создают фальшивые сайты 'паспортных столов' и обещают оформить временную регистрацию в России. И россияне, и иностранцы попадаются на удочку", - написала Симоньян в Telegram.
Аферисты дают рекламу в соцсетях, берут деньги за оформление документов и отправляют клиентам подделки через курьеров, а полученные деньги потом переводят в криптовалюту, рассказала она. Организаторов такой схемы задержали недавно в Липецке, полиция ищет их подельников. За последние два года они обманули 800 человек. "Будьте, пожалуйста, бдительны", - заключила Симоньян.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
МВД назвало самые распространенные у мошенников схемы обмана россиян
22 ноября 2025, 02:43
 
РоссияЛипецкМаргарита СимоньянПроисшествия
 
 
