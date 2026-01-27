В Шереметьево сняли ограничения

"Аэрофлот" ограничил регистрацию на рейсы в связи со сбоем в системе бронирования. Архивное фото

"Аэрофлот" ограничил регистрацию на рейсы в связи со сбоем в системе бронирования

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт работает в полном объеме по скорректированному плану полетов, Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт работает в полном объеме по скорректированному плану полетов, сообщили в воздушной гавани.

Ранее в " Шереметьево " сообщали, что аэропорт будет закрыт на прилет с 9.00 до 12.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево". Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов", - говорится в сообщении.

Время обслуживания пассажиров в терминалах аэропорта и воздушных судов на аэродроме может быть увеличено в связи с неблагоприятными погодными условиями, заявили в воздушной гавани.