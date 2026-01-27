https://ria.ru/20260127/sheremetevo-2070498322.html
В Шереметьево сняли ограничения
Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт работает в полном объеме по скорректированному плану полетов, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2026
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения на прилет самолетов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт работает в полном объеме по скорректированному плану полетов, сообщили
в воздушной гавани.
Ранее в "Шереметьево
" сообщали, что аэропорт будет закрыт на прилет с 9.00 до 12.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево". Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов", - говорится в сообщении.
Время обслуживания пассажиров в терминалах аэропорта и воздушных судов на аэродроме может быть увеличено в связи с неблагоприятными погодными условиями, заявили в воздушной гавани.
Сейчас, как отметили в "Шереметьево", пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и установленным регламентам, скоплений пассажиров в терминалах нет.