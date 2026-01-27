Рейтинг@Mail.ru
10:25 27.01.2026 (обновлено: 10:35 27.01.2026)
"Победа" перевела часть рейсов на обслуживание во Внуково
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
победа (авиакомпания)
происшествия
Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Победа (авиакомпания), Происшествия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" в связи с погодными ограничениями на прилет в "Шереметьево" перевела ряд рейсов на обслуживание во "Внуково", сообщили в аэропорту "Шереметьево".
Ранее в "Шереметьево" сообщили, что аэропорт закрыт на прилет с 9.00 до 12.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Информируем, что авиакомпания "Победа" перевела следующие рейсы на обслуживание в аэропорт Внуково: 27JAN PBD6966 VOG1000 - VKO1205, 27JAN PBD6581 VKO1230 - KUF1420, 27JAN PBD6582 KUF1450 - VKO1650, 27JAN PBD6842 KZN0855 - VKO1035, 27JAN PBD6861 VKO1110 - GSV1255, 27JAN PBD6862 GSV1325 - VKO1515, 27JAN PBD6906 OGZ0845 - VKO1155, 27JAN PBD6967 VKO1220 - VOG1425, 27JAN PBD6968 VOG1510 – VKO1720, 27JAN PBD6902 NAL1140 - VKO1445, 27JAN PBD6843 VKO1510 - KZN1700, 27JAN PBD6844 KZN1730 - VKO1920, 27JAN PBD6942 AER1220 - VKO1555, 27JAN PBD6815 VKO1645 - CSY1815, 27JAN PBD6816 CSY1840 - VKO2020", - говорится в сообщении.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты
