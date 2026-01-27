https://ria.ru/20260127/severomorsk-2070600630.html
В Североморске восстановили электроснабжение
В Североморске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.01.2026
В Североморске восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановили в Североморске, оставшемся без света наряду с несколькими районами Мурманска после аварии в пятницу вечером, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:08:00+03:00
2026-01-27T17:08:00+03:00
2026-01-27T17:32:00+03:00
североморск
мурманск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20260127/lep-2070508126.html
североморск
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
североморск, мурманск, происшествия
Североморск, Мурманск, Происшествия
В Североморске восстановили электроснабжение
В Североморске восстановили электроснабжение после Мурманска