Рейтинг@Mail.ru
В Североморске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 27.01.2026 (обновлено: 17:32 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/severomorsk-2070600630.html
В Североморске восстановили электроснабжение
В Североморске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 27.01.2026
В Североморске восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановили в Североморске, оставшемся без света наряду с несколькими районами Мурманска после аварии в пятницу вечером, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:08:00+03:00
2026-01-27T17:32:00+03:00
североморск
мурманск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20260127/lep-2070508126.html
североморск
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
североморск, мурманск, происшествия
Североморск, Мурманск, Происшествия
В Североморске восстановили электроснабжение

В Североморске восстановили электроснабжение после Мурманска

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в Североморске, оставшемся без света наряду с несколькими районами Мурманска после аварии в пятницу вечером, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В Мурманске энергоснабжение восстановили во вторник днем. Постепенно на городские улицы возвращается освещение, в жилых домах появился свет.
«
"Также электроснабжение восстановлено в ЗАТО города Североморск. Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС.
Сотрудники СК РФ у обрушенной опоры линии электропередач в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Под Мурманском смонтировали ЛЭП на временных опорах
Вчера, 11:59
 
СевероморскМурманскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала