Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка и Хотень Сумской области

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.

Уточняется, что противник потерял "свыше 170 военнослужащих, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии".