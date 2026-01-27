https://ria.ru/20260127/sever-2070510106.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли более 170 военных в зоне группировки "Север"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ
и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка и Хотень Сумской области
.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что противник потерял "свыше 170 военнослужащих, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии".
"Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США
, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ
.