"Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила четыре населенных пункта, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны России.

