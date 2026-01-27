Рейтинг@Mail.ru
"Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 27.01.2026
07:58 27.01.2026
"Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
"Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила четыре населенных пункта,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:58:00+03:00
2026-01-27T07:58:00+03:00
безопасность
харьковская область
россия
валерий герасимов
харьковская область
россия
безопасность, харьковская область, россия, валерий герасимов
Безопасность, Харьковская область, Россия, Валерий Герасимов
"Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

Герасимов: "Север" расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила четыре населенных пункта, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны России.
"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старица", - сказал Герасимов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.01.2026Посмотреть
 
БезопасностьХарьковская областьРоссияВалерий Герасимов
 
 
