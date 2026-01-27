https://ria.ru/20260127/sever-2070462529.html
"Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила четыре населенных пункта, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны России.
"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старица", - сказал Герасимов.