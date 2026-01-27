https://ria.ru/20260127/sevastopol-2070588203.html
В Севастополе почтили память жертв Холокоста
В Севастополе почтили память жертв Холокоста - РИА Новости, 27.01.2026
В Севастополе почтили память жертв Холокоста
Память жертв Холокоста почтили в Севастополе, собравшиеся прочитали поминальную молитву и зажгли свечи, сообщил РИА Новости главный раввин города Биньямин... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:33:00+03:00
2026-01-27T16:33:00+03:00
2026-01-27T16:33:00+03:00
в мире
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006438405_0:568:2616:2040_1920x0_80_0_0_a822f0dd288edff63cc1c9e4d386f3a7.jpg
https://ria.ru/20260127/ravvin-2070560675.html
https://ria.ru/20260127/den-2070454751.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006438405_0:15:2616:1977_1920x0_80_0_0_f1386a440038cf0bc77b1ef3d8273727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, севастополь
В Севастополе почтили память жертв Холокоста
Раввин Вольф: в Севастополе почтили память жертв Холокоста
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Память жертв Холокоста почтили в Севастополе, собравшиеся прочитали поминальную молитву и зажгли свечи, сообщил РИА Новости главный раввин города Биньямин Вольф.
«
"Еврейская община почтила память жертв Холокоста. Собравшиеся зажгли свечи, прочитали поминальную молитву", - сказал Вольф.
По его словам, Холокост обнажил звериную сущность нацистского режима. "Эта трагедия перевернула мировоззрение человечества. Выяснилось, что есть люди, а есть звери, облаченные в цивилизованные одежды. Ни для кого не секрет, что хребет нацизму был сломлен именно Красной армией. Что бы ни утверждали некоторые западные историки и их последователи, это неоспоримый факт", - сказал раввин.
Про его словам, еврейский народ не забудет подвиг советских солдат, избавивших мир на фашизма.
"Во многих еврейских семьях по всему миру и сегодня говорят, что они живы благодаря тому, что их предков освободили советские войска, в том числе и из Аушвица", - подчеркнул раввин.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.