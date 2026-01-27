Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе почтили память жертв Холокоста
16:33 27.01.2026
В Севастополе почтили память жертв Холокоста
В Севастополе почтили память жертв Холокоста

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Память жертв Холокоста почтили в Севастополе, собравшиеся прочитали поминальную молитву и зажгли свечи, сообщил РИА Новости главный раввин города Биньямин Вольф.
"Еврейская община почтила память жертв Холокоста. Собравшиеся зажгли свечи, прочитали поминальную молитву", - сказал Вольф.
По его словам, Холокост обнажил звериную сущность нацистского режима. "Эта трагедия перевернула мировоззрение человечества. Выяснилось, что есть люди, а есть звери, облаченные в цивилизованные одежды. Ни для кого не секрет, что хребет нацизму был сломлен именно Красной армией. Что бы ни утверждали некоторые западные историки и их последователи, это неоспоримый факт", - сказал раввин.
Про его словам, еврейский народ не забудет подвиг советских солдат, избавивших мир на фашизма.
"Во многих еврейских семьях по всему миру и сегодня говорят, что они живы благодаря тому, что их предков освободили советские войска, в том числе и из Аушвица", - подчеркнул раввин.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
