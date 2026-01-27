https://ria.ru/20260127/serbiya-2070551470.html
Премьер Сербии допустил перестановки в правительстве
Премьер Сербии допустил перестановки в правительстве - РИА Новости, 27.01.2026
Премьер Сербии допустил перестановки в правительстве
Премьер Сербии Джуро Мацут сообщил, что считает возможными перестановки в правительстве, и указал на имеющиеся недочеты в работе кабмина. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:32:00+03:00
2026-01-27T14:32:00+03:00
2026-01-27T14:32:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031573748_2:0:1710:961_1920x0_80_0_0_de89abd8c3d25850da5b173df44e7cfd.jpg
https://ria.ru/20260116/vuchich-2068404319.html
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070079589.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031573748_215:0:1496:961_1920x0_80_0_0_af26ddd07e39fc837787c80a16af6544.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Премьер Сербии допустил перестановки в правительстве
Премьер Сербии Мацут указал на имеющиеся недочеты в работе кабмина
БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Премьер Сербии Джуро Мацут сообщил, что считает возможными перестановки в правительстве, и указал на имеющиеся недочеты в работе кабмина.
В ходе снегопадов и вызванного ими режима ЧС в 11 муниципалитетах с 4 января по середину месяца, глава правительства лично посетил пострадавшие районы и встречался с властями на местах и гражданами.
«
"Имеет место отсутствие коммуникации. Отчеты должны предоставляться на основании не только того, кто сколько делает, но и каким образом, чтобы была ответственность за свое поведение и деятельность. Нужно прийти и к размышлению о перестановках, думаю, что это надо делать периодически и, возможно, с весны надо думать об этом", - заявил премьер в эфире Радио и телевидения Сербии
во вторник.
Скупщина (парламент) Сербии в апреле 2025 года большинством голосов утвердила новое правительство страны во главе с эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом.
Президент Сербии Александр Вучич
1 декабря заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. Глава сербского государства в начале ноября сообщил о будущем проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии. Ранее на требования протестующих студентов и сторонников оппозиции он уже отвечал, что выборы могут состояться в конце 2026 года или начале 2027 года.