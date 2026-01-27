Премьер Сербии допустил перестановки в правительстве

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Премьер Сербии Джуро Мацут сообщил, что считает возможными перестановки в правительстве, и указал на имеющиеся недочеты в работе кабмина.

В ходе снегопадов и вызванного ими режима ЧС в 11 муниципалитетах с 4 января по середину месяца, глава правительства лично посетил пострадавшие районы и встречался с властями на местах и гражданами.

« "Имеет место отсутствие коммуникации. Отчеты должны предоставляться на основании не только того, кто сколько делает, но и каким образом, чтобы была ответственность за свое поведение и деятельность. Нужно прийти и к размышлению о перестановках, думаю, что это надо делать периодически и, возможно, с весны надо думать об этом", - заявил премьер в эфире Радио и телевидения Сербии во вторник.

Скупщина (парламент) Сербии в апреле 2025 года большинством голосов утвердила новое правительство страны во главе с эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом.