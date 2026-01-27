Рейтинг@Mail.ru
14:32 27.01.2026
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Премьер Сербии допустил перестановки в правительстве

Премьер Сербии Мацут указал на имеющиеся недочеты в работе кабмина

© Sputnik / Лола ДжорджевичПремьер-министр Сербии Джуро Мацут
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Sputnik / Лола Джорджевич
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Премьер Сербии Джуро Мацут сообщил, что считает возможными перестановки в правительстве, и указал на имеющиеся недочеты в работе кабмина.
В ходе снегопадов и вызванного ими режима ЧС в 11 муниципалитетах с 4 января по середину месяца, глава правительства лично посетил пострадавшие районы и встречался с властями на местах и гражданами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Вучич бойкотирует приезд докладчика ЕП, который "желает разрушения Сербии"
16 января, 19:51
«
"Имеет место отсутствие коммуникации. Отчеты должны предоставляться на основании не только того, кто сколько делает, но и каким образом, чтобы была ответственность за свое поведение и деятельность. Нужно прийти и к размышлению о перестановках, думаю, что это надо делать периодически и, возможно, с весны надо думать об этом", - заявил премьер в эфире Радио и телевидения Сербии во вторник.
Скупщина (парламент) Сербии в апреле 2025 года большинством голосов утвердила новое правительство страны во главе с эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом.
Президент Сербии Александр Вучич 1 декабря заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. Глава сербского государства в начале ноября сообщил о будущем проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии. Ранее на требования протестующих студентов и сторонников оппозиции он уже отвечал, что выборы могут состояться в конце 2026 года или начале 2027 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
25 января, 08:00
 
