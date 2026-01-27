В ОП предложили увеличить возраст участников программы "Молодая семья"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увеличить до 40 лет возраст участников государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ), следует из текста рекомендаций ОП РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Рассмотреть возможность ... увеличения возраста членов молодой семьи - участников государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" до 40 лет посредством внесения изменений в пункт 6 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования", - следует из текста рекомендаций