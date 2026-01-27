Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили увеличить возраст участников программы "Молодая семья" - РИА Новости, 27.01.2026
18:03 27.01.2026
В ОП предложили увеличить возраст участников программы "Молодая семья"
В ОП предложили увеличить возраст участников программы "Молодая семья"
Увеличить до 40 лет возраст участников государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T18:03:00+03:00
2026-01-27T18:03:00+03:00
общество, россия, общественная палата рф
Общество, Россия, Общественная палата РФ
В ОП предложили увеличить возраст участников программы "Молодая семья"

В ОП предложили увеличить возраст участников программы "Молодая семья" до 40 лет

© iStock.com / pixelfitСемья занимается рисованием
Семья занимается рисованием
© iStock.com / pixelfit
Семья занимается рисованием. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увеличить до 40 лет возраст участников государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ), следует из текста рекомендаций ОП РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации составлены по итогам круглого стола на тему "Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей", который прошел в ОП РФ 25 апреля 2025 года. Из текста следует, что ОП РФ рекомендовала правительству рассмотреть возможность увеличения до 40 лет возраста участников государственной программы.
"Рассмотреть возможность ... увеличения возраста членов молодой семьи - участников государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" до 40 лет посредством внесения изменений в пункт 6 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования", - следует из текста рекомендаций
Уточняется, что расширение возрастного порога позволит большему числу семей воспользоваться мерами господдержки и улучшить жилищные условия.
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
21 января, 18:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
