В Саранске нашли подростка, взорвавшего петарду у детской коляски

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Полицейские в Саранске установили подростка, взорвавшего петарду у детской коляски, решается вопрос о постановке его на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщило МВД Мордовии.

Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что на улице Севастопольской подросток бросал под ноги прохожим петарды, одна из которых взорвалась около коляски с маленьким ребенком.

"Полиция организовала проверку, в ходе которой установлен участник инцидента. По словам 13-летнего школьника, пиротехнические изделия он приобрел на сайте известного интернет-магазина. Находясь в компании друзей, он решил взорвать петарду и бросить ее на дорогу. Женщину с детской коляской он при этом не заметил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья, в которой воспитывается мальчик, является благополучной, на профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит. Сейчас рассматривается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних.