В Саранске нашли подростка, взорвавшего петарду у детской коляски

Полицейские в Саранске установили подростка, взорвавшего петарду у детской коляски, решается вопрос о постановке его на профилактический учет в комиссии по... РИА Новости, 27.01.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Полицейские в Саранске установили подростка, взорвавшего петарду у детской коляски, решается вопрос о постановке его на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщило МВД Мордовии.
Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что на улице Севастопольской подросток бросал под ноги прохожим петарды, одна из которых взорвалась около коляски с маленьким ребенком.
"Полиция организовала проверку, в ходе которой установлен участник инцидента. По словам 13-летнего школьника, пиротехнические изделия он приобрел на сайте известного интернет-магазина. Находясь в компании друзей, он решил взорвать петарду и бросить ее на дорогу. Женщину с детской коляской он при этом не заметил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья, в которой воспитывается мальчик, является благополучной, на профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит. Сейчас рассматривается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
"Сотрудники полиции провели с ребенком и его родителями профилактическую беседу, в ходе которой разъяснили ответственность, предусмотренную статьями 20.1 КоАП РФ
"Мелкое хулиганство" и 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в МВД.