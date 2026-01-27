Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска - РИА Новости, 27.01.2026
01:31 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/samolet-2070446614.html
Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. РИА Новости, 27.01.2026
мурманск, исландия, баренцево море, нато, boeing p-8a poseidon, в мире
Мурманск, Исландия, Баренцево море, НАТО, Boeing P-8A Poseidon, В мире
Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска

Flightradar: самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США пролетел рядом с Мурманском

© РИА Новости / Игорь Маслов
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Игорь Маслов
Самолет Boeing P-8 Poseidon. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Самолет P-8A Poseidon вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск, позднее он был замечен в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от порта Мурманска.
P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
