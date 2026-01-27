https://ria.ru/20260127/samolet-2070446614.html
Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска
Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. РИА Новости, 27.01.2026
