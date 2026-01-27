Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Планы Запада по размещению иностранного контингента на территории Украины являются опасной игрой, которая приведет к эскалации конфликта, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Подобные планы - это крайне опасная игра. Ввод иностранных войск, создание военных баз и складов техники на территории Украины будет расценён как прямая эскалация конфликта. Это не шаг к миру, а попытка закрепить военное присутствие и продолжить противостояние уже в другой форме", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, такие действия чреваты серьёзным расширением конфликта и прямым столкновением, ответственность за которое ляжет на инициаторов этих решений.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.