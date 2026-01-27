Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине
09:05 27.01.2026
Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине
Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине
Планы Запада по размещению иностранного контингента на территории Украины являются опасной игрой, которая приведет к эскалации конфликта, заявил РИА Новости...
2026-01-27T09:05:00+03:00
2026-01-27T09:05:00+03:00
Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине

Сальдо назвал планы Запада по размещению войск на Украине опасной игрой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Планы Запада по размещению иностранного контингента на территории Украины являются опасной игрой, которая приведет к эскалации конфликта, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Подобные планы - это крайне опасная игра. Ввод иностранных войск, создание военных баз и складов техники на территории Украины будет расценён как прямая эскалация конфликта. Это не шаг к миру, а попытка закрепить военное присутствие и продолжить противостояние уже в другой форме", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, такие действия чреваты серьёзным расширением конфликта и прямым столкновением, ответственность за которое ляжет на инициаторов этих решений.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
