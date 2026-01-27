Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Планы Запада по размещению иностранного контингента на территории Украины являются опасной игрой, которая приведет к эскалации конфликта, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, такие действия чреваты серьёзным расширением конфликта и прямым столкновением, ответственность за которое ляжет на инициаторов этих решений.