Евродепутат раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо во вторник раскритиковала генсека НАТО Марка Рютте за его грубую позицию по отношению к Европе и заявила, что европейцам не нужен "фанатик Трампа".
Рютте в понедельник в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что он не возражает против публикации Трампом их переписки. Генсек НАТО отметил, что он хвалит Трампа так как, по его мнению, американский лидер делает "много хорошего". Рютте также призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Это был безобразный момент. Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует Трампа. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс в усилиях США и Европы", - написала Луазо на своей странице в социальной сети Х.
Трамп 20 января опубликовал сообщение от Рютте, в котором тот обещал найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии. В этом же сообщении генсек альянса обещал при общении со СМИ на полях форума в Давосе указать на достижения лидера США в Сирии, Газе и на Украине. Тогда Луазо отметила, что генсек НАТО в переписке с президентом США выглядел не как глава альянса, а как сотрудник месяца в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
