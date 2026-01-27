Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ryutte-2070515172.html
Евродепутат раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе
Евродепутат раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе - РИА Новости, 27.01.2026
Евродепутат раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе
Депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо во вторник раскритиковала генсека НАТО Марка Рютте за его грубую позицию по... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:27:00+03:00
2026-01-27T12:27:00+03:00
в мире
сша
европа
гренландия
марк рютте
нато
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409074_0:49:2023:1187_1920x0_80_0_0_1dc5ba8d36c60ea40eafc696822af46b.jpg
https://ria.ru/20260122/ryutte-2069597177.html
сша
европа
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409074_213:0:2018:1354_1920x0_80_0_0_3cb8f7ef7465ff99ca06dd3c16e500b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, гренландия, марк рютте, нато, европарламент, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, США, Европа, Гренландия, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Евродепутат раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе

Евродепутат Луазо раскритиковала Рютте за грубость по отношению к Европе

© REUTERS / Yves HermanГенсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо во вторник раскритиковала генсека НАТО Марка Рютте за его грубую позицию по отношению к Европе и заявила, что европейцам не нужен "фанатик Трампа".
Рютте в понедельник в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что он не возражает против публикации Трампом их переписки. Генсек НАТО отметил, что он хвалит Трампа так как, по его мнению, американский лидер делает "много хорошего". Рютте также призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Это был безобразный момент. Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует Трампа. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс в усилиях США и Европы", - написала Луазо на своей странице в социальной сети Х.
Трамп 20 января опубликовал сообщение от Рютте, в котором тот обещал найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии. В этом же сообщении генсек альянса обещал при общении со СМИ на полях форума в Давосе указать на достижения лидера США в Сирии, Газе и на Украине. Тогда Луазо отметила, что генсек НАТО в переписке с президентом США выглядел не как глава альянса, а как сотрудник месяца в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
22 января, 15:00
 
В миреСШАЕвропаГренландияМарк РюттеНАТОЕвропарламентЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала