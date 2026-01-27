В РПЦ призвали работодателей поддерживать многодетные семьи

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Работодатели могут поддерживать многодетные семьи, используя прогрессивный подход, когда с увеличением количества детей увеличивается поддержка сотрудников, предложил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов, выступая на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.

Он отметил важность внедрения в России прогрессивного подхода, когда с увеличением количества детей увеличивается помощь, которую оказывают семье. По его словам, такой подход внедряется, в частности, на уровне регионального материнского капитала.

"Нужен и корпоративный демографический стандарт. Крупные корпорации вполне имеют возможность, и мы знаем, что многие делают, оказывать и создавать свои программы помощи в зависимости от количества детей (у своих сотрудников – ред.)", - сказал Лукьянов

Говоря о поддержке многодетных, он обратил внимание на помощь государства с ипотекой и практику социального найма, когда можно по льготным ценам снимать жилье того объема, который необходим семье.

"Мы прекрасно понимаем, что городское жилье, тем более для многодетной семьи, сегодня труднодоступно. Государство должно сделать все, чтобы многодетная семья себя чувствовала комфортно в большом городе", - призвал священник.

Иерей также высказал идею о "возвращении к природе, к селу", где многодетным семьям будет комфортно развиваться, заниматься землей. В качестве примера он привел программу " Дальневосточный гектар