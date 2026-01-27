Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино - РИА Новости, 27.01.2026
15:48 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/rpts-2070575004.html
В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино
В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино - РИА Новости, 27.01.2026
В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино
Легализация онлайн-казино в РФ может привести к увеличению количества игроманов, ухудшению демографии и благосостояния семей, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 27.01.2026
россия
вахтанг кипшидзе
антон силуанов
владимир путин
русская православная церковь
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
Новости
россия, вахтанг кипшидзе, антон силуанов, владимир путин, русская православная церковь, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Вахтанг Кипшидзе, Антон Силуанов, Владимир Путин, Русская православная церковь, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино

РПЦ: легализация онлайн-казино может привести к росту числа игроманов

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Легализация онлайн-казино в РФ может привести к увеличению количества игроманов, ухудшению демографии и благосостояния семей, заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что, по его данным, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину "рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино", в частности, Минфин предлагает "создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности". В материале отмечается, что в случае принятия этого решения доходы бюджета могут составить дополнительно 100 миллиардов рублей в год, тогда как "оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно".
"Понятно, что любое министерство финансов в любой стране ищет новые источники пополнения бюджета. Но в случае с упоминаемыми 100 миллиардами (если это предложение - правда) эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть, или появятся в результате этой сомнительной меры, игроманы. Люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми. И это усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, "когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку".
"Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы. Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики", - заключил представитель Русской церкви.
РоссияВахтанг КипшидзеАнтон СилуановВладимир ПутинРусская православная церковьМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
