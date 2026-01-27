В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Легализация онлайн-казино в РФ может привести к увеличению количества игроманов, ухудшению демографии и благосостояния семей, заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что, по его данным, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину "рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино", в частности, Минфин предлагает "создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности". В материале отмечается, что в случае принятия этого решения доходы бюджета могут составить дополнительно 100 миллиардов рублей в год, тогда как "оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно".
"Понятно, что любое министерство финансов в любой стране ищет новые источники пополнения бюджета. Но в случае с упоминаемыми 100 миллиардами (если это предложение - правда) эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть, или появятся в результате этой сомнительной меры, игроманы. Люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми. И это усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, "когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку".
"Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы. Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики", - заключил представитель Русской церкви.
