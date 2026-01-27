В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино

Он напомнил, что позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, "когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку".

"Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы. Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики", - заключил представитель Русской церкви.