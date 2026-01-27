Мишустин перевел часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной

ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ приняло постановление об изменении назначения сельскохозяйственного участка площадью 770 тысяч квадратных метров под Пермью, переведя его в категорию земель для реализации проектов в промышленности, космической деятельности, сфере обороны и других областях.