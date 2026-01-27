Рейтинг@Mail.ru
Мишустин перевел часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной
22:43 27.01.2026 (обновлено: 22:44 27.01.2026)
Мишустин перевел часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной
Мишустин перевел часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной
Правительство РФ приняло постановление об изменении назначения сельскохозяйственного участка площадью 770 тысяч квадратных метров под Пермью, переведя его в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:43:00+03:00
2026-01-27T22:44:00+03:00
россия
пермь
пермский район
михаил мишустин
экономика
россия
пермь
пермский район
россия, пермь, пермский район, михаил мишустин, экономика
Россия, Пермь, Пермский район, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин перевел часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной

Мишустин перевел 770 тыс кв м сельхозземли под Пермью в категорию промышленной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ приняло постановление об изменении назначения сельскохозяйственного участка площадью 770 тысяч квадратных метров под Пермью, переведя его в категорию земель для реализации проектов в промышленности, космической деятельности, сфере обороны и других областях.
"Перевести земельный участок площадью 770 141 кв. метр… в Пермском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спецназначения для добычи полезных ископаемых (песка)", - указано в документе. Другие подробности не приводятся.
Постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно данным электронной кадастровой карты, указанный участок расположен на улице Янтарной в деревне Кондратово, примерно в 10 километрах от Перми. Площадка была предназначена для сельскохозяйственного производства. Поблизости также проходит трасса - Западный обход города.
РоссияПермьПермский районМихаил МишустинЭкономика
 
 
