Мишустин перевел часть сельхозземли под Пермью в категорию промышленной

ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ приняло постановление об изменении назначения сельскохозяйственного участка площадью 770 тысяч квадратных метров под Пермью, переведя его в категорию земель для реализации проектов в промышленности, космической деятельности, сфере обороны и других областях.
"Перевести земельный участок площадью 770 141 кв. метр… в Пермском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спецназначения для добычи полезных ископаемых (песка)", - указано в документе. Другие подробности не приводятся.
Постановление, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Норма о неиспользуемой земле вступит в силу в России 1 сентября
29 августа 2025, 05:00