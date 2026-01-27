Вологодский губернатор рассказал об установке памятника Сталину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Памятник Ивану Бардину и Иосифу Сталину планируется установить на перекрестке улиц Металлургов и Сталеваров в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Памятник установим на перекрестке улиц Металлургов и Сталеваров, около дома №8 по улице Металлургов. Он будет посвящен истории строительства металлургического комбината, который напрямую повлиял на становление Череповца как одного из крупнейших промышленных центров страны. В 1940 году Иосиф Виссарионович Сталин и Вячеслав Михайлович Молотов подписали постановление о создании в городе металлургического завода. Академик Иван Павлович Бардин сыграл основополагающую роль в разработке проекта комбината", – отметил Филимонов, слова которого приводит его пресс-служба.
Сообщается, что в настоящее время продолжается конкурс на лучший эскизный проект монумента. Прием заявок продлится до 31 января. В конкурсе эскизов могут принять участие архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, а также творческие коллективы из России. Оценивать работы будет комиссия в составе представителей общественных организаций и мэрии Череповца, деятелей культуры и общественных деятелей.
Инициатива по установке монумента принадлежит совету ветеранов Череповца и общественной организации "Патриоты Вологодчины", отмечается в сообщении.
В декабре 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.